Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

Такое решение суд принял в ходе заседания во вторник, 27 июля.

"Суд определил (...) ходатайство защитника (...) об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - заявил судья во время заседания.

До этого суд продолжал рассмотрение дела об убийстве журналиста по существу. Следующее судебное заседание согласно графику пройдет 2 августа, начало в 11:00.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Вину все трое не признают.

В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства. Уже в этом году судья изменил Антоненко меру пресечения на домашний арест. Такая же мера пресечения определена и для Юлии Кузьменко.

Ранее "Страна" разбиралась, какие версии убийства Павла Шеремета рассматривали правоохранители и какие из них могут быть активизированы вновь.