Причиной отставки генерал-полковника Руслана Хомчака с поста главнокомандующего вооруженных сил Украины стал его конфликт с министром обороны Андреем Тараном.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга во вторник, 27 июля.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - сказал Никифоров.



Источники "Страны" в силовых структурах подтверждают, что главный мотив отставки главкома ВСУ Хомчака - его конфликт с министром обороны Тараном.

"Главная причина отставки это внутриведомственный конфликт между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном. Таран это человек Ермака, таким образом Хамчака «съели» под шумок последних кадровых ротаций", - говорит источник.

Таким образом, после серии отставок в силовом блоке можно констатировать значительный рост влияния на него Ермака. Речь идёт в первую очередь об отставке главы МВД Арсена Авакова и главы СВР Валерия Кондратюка.

Напомним, острый конфликт между Хомчаком и Тараном существует еще с зимы. После того, как министр обороны Андрей Таран объявил генералам суровый выговор по результатам служебного расследования Командующий Воздушными силами Сергей Дроздов, начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак подали в суд на Министерство обороны.

В конфликте между высшими чинами ВСУ и министром обороны подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Хомчак займет пост первого замсекретаря СНБО вместо Михаила Коваля. Главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.