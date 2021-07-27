Бывший руководитель медиахолдинга "Новости", в который входят запрещенные оппозиционные каналы Zik, 112 Украина и Newsone, Алексей Семенов объявил о своем уходе из всех медиапроектов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Семенова, он уходит из всех медийных проектов, в которых участвовал до этого момента, чтобы запустить собственную интернет-школу журналистики под названием "Догма".

"Претендентов было более 5 тысяч. Мне 15 лет. И после 5 отборочных туров Нина Зверева взяла меня в свою первую школу журналистики "Новые Кадры". Это был счастливый день. День, который изменил мою жизнь. Сегодня я тоже меняю свою жизнь и выхожу из всех медиапроектов, в которых участвовал до этого. Ухожу со всех каналов, чтобы закончить и запустить свой личный проект - интернет-школу "Догма", - написал продюсер.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина.

26 февраля в эфир вышел новый канал, созданный на базе закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны вещателей.