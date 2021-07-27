Генерал-полковник Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего ВСУ и теперь занимает пост первого замсекретаря СНБО вместо Михаила Коваля. Новым главнокомандующим становится генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Такие решения принял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в ходе брифинга во вторник, 27 июля.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - сказал пресс-секретарь.

Валерий Залужный. Скриншот из видео

Приказ о назначении Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Зеленский подписал 21 мая 2019 года. С 31 мая того же года Руслан Хомчак является членом СНБО.

Валерий Залужный с 2018 по 2019 год занимал должность первого заместителя Командующего объединённых сил, начальника Объединённого оперативного штаба ВСУ. С 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".

Напомним, между Хомчаком и министром обороны Украины Андреем Тараном зимой начался острый конфликт. Командующий Воздушными силами Сергей Дроздов, начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак подали в суд на Министерство обороны после того, как Таран сделал им суровый выговор по результатам служебного расследования.

Также сообщалось, что 23 июля Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко. О новом главе СВР подробно писала "Страна".