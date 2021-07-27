В Офисе президента прокомментировали запрет легендарной группе Green Grey участвовать в праздновании 30-й годовщины провозглашения независимости Украины из-за русского языка песен и возмущение этим музыкантов. На Банковой считают, что дуэт "желает привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте".

Комментарий пресс-служба Офиса дал агентству "УНИАН".

27 июля музыканты в соцсети сообщили, что в конце мая им поступило предложение из Офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на стадионе "Олимпийский", посвященном Дню независимости Украины. А также что в итоге Green Grey исключили из списка выступающих из-за песни на русском языке "Под дождем".

На Банковой комментарий инцидента начали напоминанием, что в программе празднования 30-летия провозглашения независимости Украины запланирован масштабный концерт, в котором легендарные украинские исполнители будут исполнять знаковые для новейшей истории страны песни. И добавили, что сейчас обсуждаются разные концепции и сценарии концерта, формируется состав участников и ведутся предварительные переговоры с артистами.

"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", - заявили у Зеленского.

Затем там назвали некорректной реакцию дуэта, возмутившегося тем, что им, гражданам Украины, известным музыкантам власти не дают выступать из-за языка, а "все русскоязычное культурное наследие" отдают России.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - резюмировали в ОП.

Ранее "Страна" подробно объясняла, как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости.

Мы также приводили реакцию "Оппоплатформы" на космические траты власти на празднование годовщины независимости.