Сегодня УПЦ провела крестный ход, посвященный дню Крещения Руси. Праздник этот в последние годы обрел и политическое значение.

В этот день разбиваются пропагандистские клише о том, что Украинская православная церковь - "не украинская". Количество верующих УПЦ многократно превышает число мирян у ПЦУ и любых политических манифестаций, которые проводятся в Киеве в последние годы.

Этот год не стал исключением. "Страна" представляет главные выводы из сегодняшнего крестного хода.

1. В прошлом году крестный ход по причинам карантина не проходил. А в этом он состоялся - и перекрыл по количеству показатель 2019 года.

Причем тут сходятся данные и самой церкви, и полиции. УПЦ в прошлый раз сообщала, что на ход вышли 300 тысяч человек. Сегодня в конфессии насчитали 350-400 тысяч участников.

Полиция дает куда меньшие цифры: 55 тысяч (хотя, судя по фотографиям и видео, людей было гораздо больше). Но и по ее данным число участников увеличилось: в позапрошлом году правоохранители насчитали 30 тысяч верующих.

Это говорит о том, что поддержка УПЦ в Украине остается очень высокой и даже растет - несмотря открытые симпатии властей в адрес ПЦУ (премьер Денис Шмыгаль признавал, что ее финансируют из госбюджета).

2. Ширится число сторонников УПЦ на фоне новой волны захвата храмов. По крайней мере, речь об активных верующих, которые готовы принимать участие не только в ритуалах церкви, но и в ее массовых мероприятиях.

А это, судя по всему, прямое следствие давления, которое оказывают на УПЦ власти, и травли, которую устраивают канонической церкви националисты.

По всей видимости, запугивание не отталкивает людей от церкви, а наоборот мобилизует их. Поскольку на третий год существования ПЦУ в статусе практически официальной госцеркви поддержка УПЦ не падает и массового перетока верующих не происходит.

3. Массовое шествие сторонников канонической церкви - это еще и мессидж патриарху Варфоломею, который готовится приехать в Украину на День независимости.

Православные УПЦ давно опасаются, что визит "отца ПЦУ" спровоцирует новую волну храмовых захватов и очередных политических репрессий. И сотни тысяч верующих на улицах Киева дают понять, что мириться с этим не станут: поддержка в обществе у церкви Онуфрия, как видим, очень велика.

Поэтому не исключено, что ко Дню независимости в ПЦУ попытаются мобилизовать максимальное число сторонников, чтобы доказать обратное - Украина поддерживает Варфоломея. Но в итоге посмотрим на количество людей, которое удастся организовать. От нынешнего крестного хода ПЦУ, например, отказалась.

4. Власти не комментировали столь массового мероприятие. Зато не молчали прямые хейтеры УПЦ вроде националистов или сторонников Порошенко - они своих "чувств" и не скрывали.

Например, известный порохобот Юрий Бирюков помечтал о том, чтобы устроить "резню безнопилой" на улице Лаврской, где шли колонны верующих.

Очевидно, что в цивилизованной стране на подобные "мечты" должна быть реакция правоохранителей.

Эта история доказывает, что свои массовые мероприятия Украинская православная церковь проводит фактически в оппозиционном статусе. И если власти пока еще защищают верующих от физических нападений в центре Киева, то разжигать ненависть к ним в Украине уже никто не мешает.

Именно эта политика подстегивает захваты храмов и силовые расправы там, где мало кто видит - в провинции. И это в целом создает сильно напряжение на религиозной почве в Украине, что чревато серьезными последствиями.

5. Крестный ход стал показателем того, что верующие УПЦ готовы защитить свою церковь. И это не очень приятная новость для тех, кто подталкивает украинские власти к боле радикальным действиям против УПЦ. В том числе и для Вселенского патриарха Варфоломея, который намерен приехать в Киев на День независимости.

Не так давно он довольно грубо высказался в адрес Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия. И если он будет продолжать в том же духе, то имеет все шансы столкнутся с массовыми протестами верующих. То, что они готовы массово приезжать в Киев как раз и показал сегодняшний крестный ход.