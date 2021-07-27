Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом Верховной Рады Украины вместо Дениса Монастырского, который занял должность министра внутренних дел, Антона Швачко от партии "Слуга народа".

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 27 июля.

Антон Швачко родился в 1992 году. Ко дню подачи документов кандидатов "Слуги народа" в 2019 году в его официальной биографии для Центральной избирательной комиссии говорилось, что он безработный. В то время народный избранник жил в Сумах, судимостей у него не было.

После того, как Швачко примет присягу во время заседания Рады, он сможет приступить к исполнению своих депутатских обязанностей.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины.

Также "Страна" подробно анализировала, каких поступков можно ожидать от нового министра внутренних дел.