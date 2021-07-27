В Италии выпал град размером с яблоко. Фото и видео
В Центральной Италии сильный град размером с яблоко остановил движение на одной из главных автомагистралей страны. В результате разгула стихии несколько человек получили ранения, также осадки разбили стекла автомобилей.
Об инциденте, произошедшем в понедельник, 26 июля, сообщает газета la Republica.
По данным журналистов, сильный шторм ударил по части северного участка дороги между Миланом и Неаполем, протяженность которого составляет почти 800 километров.
Из-за этого водители вынуждены были остановиться у обочины, власти на некоторое время закрыли часть дороги.
Extremer Hagel um 10 cm Größe heute in der Po-Ebene bei Parma. 🌩— Manuel Oberhuber (@manu_bx) July 26, 2021
Video: Centro Meteo Emilia Romagna pic.twitter.com/yGQI7IJCQk
Град, размер которого в среднем достигал 10 сантиметров, сильно повредил автотранспорт.
В городах в окрестностях Пармы ряд строений из-за шквального ветра лишились части черепицы.
По словам мэра Фиденцы, порывы были настолько сильными, что срывали деревянную облицовку крыши здания и разметал ее обломки по историческому центру города.
Также стихия привела к ряду мелких ДТП.
Местные службы сообщили о нескольких травмированных - часть из них получили ранения от осколков разбитых автомобильных стекол. Смертельных случаев власти не зафиксировали.
Напомним, на днях в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики зафиксировали рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.
А в середине июля на Германию обрушился масштабный потоп, убивший сотни человек.
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