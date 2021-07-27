В Италии выпал град размером с яблоко. Фото и видео

В Центральной Италии сильный град размером с яблоко остановил движение на одной из главных автомагистралей страны. В результате разгула стихии несколько человек получили ранения, также осадки разбили стекла автомобилей.

Об инциденте, произошедшем в понедельник, 26 июля, сообщает газета la Republica.

По данным журналистов, сильный шторм ударил по части северного участка дороги между Миланом и Неаполем, протяженность которого составляет почти 800 километров.

Из-за этого водители вынуждены были остановиться у обочины, власти на некоторое время закрыли часть дороги.

Extremer Hagel um 10 cm Größe heute in der Po-Ebene bei Parma. 🌩

Video: Centro Meteo Emilia Romagna pic.twitter.com/yGQI7IJCQk — Manuel Oberhuber (@manu_bx) July 26, 2021

Град, размер которого в среднем достигал 10 сантиметров, сильно повредил автотранспорт.

В городах в окрестностях Пармы ряд строений из-за шквального ветра лишились части черепицы.

По словам мэра Фиденцы, порывы были настолько сильными, что срывали деревянную облицовку крыши здания и разметал ее обломки по историческому центру города.

Также стихия привела к ряду мелких ДТП.

Местные службы сообщили о нескольких травмированных - часть из них получили ранения от осколков разбитых автомобильных стекол. Смертельных случаев власти не зафиксировали.

Напомним, на днях в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики зафиксировали рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.

А в середине июля на Германию обрушился масштабный потоп, убивший сотни человек.

"Страна" разбиралась, по каким причинам в мире участились природные катаклизмы и есть ли способы с ними бороться.