"Страна" публикует девятый материал спецпроекта "Украина. 30 лет". Сегодня мы рассказываем, что происходило со страной в последний год "лихих 90-х".

Это был последний год падения экономики, которая тогда в буквальном смысле достигла дна. Уже с 2000 года начался рост, который продолжался вплоть до кризиса 2008 года.

На 1999 года пришлись президентские выборы. Несмотря на крайне тяжёлую ситуацию в стране, на них одержал победу действующий президент Леонид Кучма.

Он опирался на поддержку только недавно возникших олигархических кланов, которые были обязаны ему своим рождением, а потому активно работали на его победу, понимая, что в случае смены власти их может постичь судьба Павла Лазаренко. Бизнес-империя последнего как раз в 1999 году была уничтожена под грузом уголовных дел, а сам он оказался в американской тюрьме.

Впрочем, даже с такой поддержкой победить Кучме было непросто, а потому он провернул стратегическую многоходовку, чтоб выйти во второй тур с удобным соперником. Вокруг этой многоходовки и строилась все украинская политика 1999 года. Вокруг нее происходило и много загадочных событий, включая гибель Вячеслава Черновила - единственного из советских диссидентов-националистов, которые смогли сохранить вес в украинской политике.

"Страна" вспоминает главные события 1999 года для Украины. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Выборы Кучмы, Ющенко-премьер, взлет Тимошенко

Осенью 1999 года состоялись третьи выборы президента. Во многом они повторяли конфигурацию "выборов Ельцина" в России, которые прошли тремя годами ранее (там президент России в двух турах победил лидера коммунистов Зюганова).

С одной стороны - народ, разочаровавшийся в "рыночных реформах", которые на деле обернулись нищетой и деградацией. И концентрировал весь этот негатив президент Леонид Кучма. Шел закономерный рост поддержки левых сил, которые обещали возврат к социализму и поворот в сторону России.

С другой - сам Кучма, обладавший политической властью, а главное - поддерживаемый им олигархический класс.

Политическая реклама на выборах 1999 года

И на поддержку президента Кучмы, который обещал сохранение статус-кво и даже больше - были брошены огромные средства.

Правда, в отличие от Ельцина в 1996 году, Кучму Запад не поддерживал. В США и ЕС к тому времени уже убедились, что украинский президент, несмотря на всю свою "прозападную" риторику, не собирается идти по пути стран Восточной Европы и отдавать контроль на украинской экономикой транснациональным корпорациям. Было очевидно, что он строит политико-экономическую систему по образу и подобию России.

И это Западу очень не нравилось, что было для Кучмы угрозой: в случае массовых фальсификаций на выборах их результаты могли не признать за границей.

Выход из этой ситуации Кучма и его советники видели только один - вывести во второй тур против президента лидера коммунистов Петра Симоненко. Это бы позволило, во-первых, запустить кампанию об "угрозе красного реванша", мобилизовать за Кучму Западную и значительную часть центральной Украины, а во-вторых, исключало бы вероятность непризнания Западом результатов выборов.

Задача была понятная, но решить ее было не просто. Очень высок был антирейтинг Кучмы.

Поэтому к ней шли поэтапно. Во-первых, усилиями властей был расколот популярный на Западной Украине Народный Рух. На фоне этого в ДТП погиб его лидер Вячеслав Черновил, что сразу породило слухи о не случайности трагического события (Черновил, если бы пошел в президенты, мог в первом туре выборов отобрать немало голосов у Кучмы и вообще поломать ему всю повестку выборов).

Во-вторых, предпринимались большие усилия по нейтрализации Александра Мороза.

Мороз, в случае выхода во второй тур вместе с Кучмой, мог вполне его победить, так как у него не было такого антирейтинга, как у коммуниста Симоненко. Кроме того, к нему было неплохое отношение и в России, и на Западе.

Поэтому власти активно поддерживали его конкурентку Наталью Витренко (она ранее со скандалом вышла из Соцпартии и создала свою Прогрессивно-социалистическую партию). Витренко нещадно клеймила Мороза. А после покушения на нее в Кривом Роге в нем обвинили людей Мороза.

Правда, Мороз тоже не сидел сложа руки. Его усилиями была создана так называемая "каневская четвёрка". Четыре оппозиционных кандидата в президенты (сам Мороз, спикер Верховной Рады Александр Ткаченко, экс-премьер Евгений Марчук и мэр Черкасс Владимир Олейник) договорились координировать свои усилия на выборах и, в конечном итоге, выбрать единого кандидата и сняться в его пользу.

Александр Мороз, Евгений Марчук, Александр Ткаченко и Владимир Олейник

Если б кандидаты снялись в пользу Мороза это была бы серьезная угроза для планов Кучмы.

Но буквально накануне выборов "четверка" огласила сенсационную новость - она решила сделать единым кандидатом Евгения Марчука, рейтинг которого уступал Морозу. Поэтому в окружении последнего заподозрили, что решение "четверка" приняла не без воздействия Кучмы.

Никакого единого кандидата так и не появилось. Мороз и Марчук пошли на выборы самостоятельно, Олейник снялся в пользу Марчука, а Ткаченко в пользу Петра Симоненко.

По итогу, стратегия Кучмы полностью сработала - во второй тур выборов вышел он и Симоненко. Мороз оказался лишь третьим.

Команда президента запустила кампанию против "красного реванша", рассказывала, что если победит Симоненко, то украинцев отправят воевать в Чечню.

По аналогии с выборами в России в 1996 году, где занявший третье место генерал Лебедь перед вторым туром поддержал Ельцина, занявший 5-е место на выборах в Украине Евгений Марчук поддержал Кучму и получил за это пост секретаря СНБО.

По итогу во втором туре Кучма взял 56%, а Симоненко не дотянул до 38%.

По достоверности этих цифр было много вопросов. Поступало немало сведений о фальсификациях в пользу действующего президента (особенно в Донецкой области, где в первом туре победил Симоненко, а во втором - Кучма, что явно не соответствовала реальным настроениям избирателей региона).

Но разбираться с этими обвинениями никто ни в Украине, ни на Западе не стал. Все просто приняли победу Кучмы как факт. А финансово-промышленные группы, ее обеспечившие, готовились пожинать плоды.

Однако у Запада, к тому времени, уже созрела по Украине своя стратегия. Сразу после президентских выборов началась закручиваться сюжетная линия, которая привела в последствии к первому Майдану и резко повернула историю Украины.

Ющенко - премьер

Запад очень холодно воспринял победу Кучмы, но решил не оспаривать ее, а начать готовить украинскому президенту преемника.

На роль такового рассматривался глава Национального банка Украины Виктор Ющенко. Он имел плотные контакты с западными структурами и пользовался их поддержкой. К тому же и женат был на американке украинского происхождения.

Украине в 2000 году предстояла сложная реструктуризация внешних займов. Плюс к тому власти были настроены получить очередной кредит МВФ. И условием всего этого для Кучмы было поставлено одно - назначение Ющенко премьер-министром.

Что и было исполнено. Сразу после выборов, согласно Конституции, действующий премьер-министр, верный соратник Кучмы Валерий Пустовойтенко, подал в отставку. На его переназначение голосов в Раде не хватило, после чего Кучма и внес кандидатуру Ющенко.

Рада проголосовала за него, отправив, таким образом, Украину по пути больших потрясений. Хотя, в 1999 году мало кто так думал. Ющенко воспринимали как временного премьера, которому надо договорится о реструктуризации долгов, после чего его уберут.

Но реальность, как мы знаем, оказалась иная.

Тимошенко в правительстве

Вместе с Ющенко в правительство вошла Юлия Тимошенко в качестве вице-премьера по ТЭК. Это казалось сенсацией, так как еще за год до того она была яростной оппозиционеркой и соратницей Павла Лазаренко.

Но, на самом деле, сенсации никакой не было. Видя, что Лазаренко идет ко дну (об этом чуть ниже), она заключила "договорняк" с окружением Кучмы и вышла из "Громады" основав свой политпроект под названием "Батькивщина". В награду за это ее бизнес не добили и оставили в покое.

А потом и выдвинули в правительство. Ей поставили очень хлопотную задачу - разрушить бартерно-зачетные схемы, которые процветали в украинской энергетике и мешали развиваться крупному промышленному бизнесу. Тимошенко сама эти схемы во-многом и породила, будучи во главе ЕЭСУ, а потому прекрасно знала как они работают.

Ее, также как и Ющенко, у Кучмы воспринимали как временную фигуру - после выполнения главной задачи планировали убрать.

Но у Юлии Тимошенко были на этот счет совсем иные планы.

Гибель Вячеслава Черновола

Лидер "Народного руха" погиб в автокатастрофе за несколько месяцев до президентских выборов - 26 марта 1999 года. Черновол и его водитель возвращались в Киев из Кировограда и ночью влетели в КамАз, который осуществлял встречный разворот.

Похоронили Вячеслава Черновола в Киеве, на Байковом кладбище.

Конечно, сразу начали подозревать не просто ДТП, а убийство - уж слишком "вовремя" погиб Черновол.

Партия Черновола Народный Рух тогда занимала вторые после коммунистов места на выборах в парламент. Но с другой стороны - сам лидер "Руха" еще в январе заявлял, что на выборы выдвигаться не станет.

Тем более, что в феврале начался раскол "Руха". От партии отпочковался Юрий Костенко со своими сторонниками. Но Черновол удержал контроль над НРУ. Он провел съезд, на котором кандидатом в президенты выдвинули Геннадия Удовенко.

Могила Черновола в Киеве

Мог ли Черновил переиграть ситуацию и стать кандидатом вместо Удовенко? История об этом умалчивает. Тем не менее, "руховцы" и семья Черновола стали обвинять Кучму в гибели политика и говорить, что он "убрал" конкурента. Следствие же сразу заявило, что имел место несчастный случай.

После смены власти дело несколько раз открывали вновь. Точку поставил Бориспольский межрайонный суд - в январе 2014 года он признал факт несчастного случая. Хотя сын погибшего - Тарас Черновол - с этим до сих пор не согласен.

Как бы то ни было, гибель Вячеслава Черновола внесла разброд в ряды националистов и выбросила их из активной политики - пока они снова не объединились под крылом Виктора Ющенко.

Создатель "Руха" был, наверное, последним политиком своего лагеря, который не видел проблемы в многообразии Украины.

Он призывал к тому, за что сегодня сажают в тюрьму - к федерализации и многоязычию.

"Я представляю будущую Украину федеративным государством - союзом земель, которые сложились исторически и несут в себе природно-климатические, культурно-этнографические, культурно-диалектные, торгово-хозяйственные и другие различия, создают неповторимое разноликое лицо единого народа", - писал он в своих сочинениях.

Донбасс он видел в составе Украины, "а Крым - как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной".

Также Вячеслав Черновил выступал за то, чтобы в областях были свои правительства, и они бы получили право на региональные языки.

"Федеративное устройство Украины даст возможность правительствам таких наиболее этнически неоднородных земель, как Донбасс или Крым при обязательном признании украинского языка единственным государственным в республиканском масштабе ввести в длительный период дву- или и триязычие в своих федеральных землях", - говорил Черновол.

Правда, все это оставалось мечтами самого Черновола, и в программу его партии по итогу не попало.

Сам Вячеслав позже говорил, что не стал включать слова "федерация" в свою президентскую программу, чтобы не быть неверно понятым. Хотя от своих ранних слов не отказывался, по-прежнему заявляя, регионам нужно больше свободы.

То есть на практике он ни федерализацию, ни двуязычие, будучи в большой политике, не внедрял. Но зафиксируем сам факт - у одного из отцов-основателей независимой Украины взгляды на гуманитарную политику и территориальное устройство были куда более демократические, чем у нынешних властей страны.

Крах Павла Лазаренко

На другом фланге политического спектра тоже были потери. В США был арестован экс-премьер Павел Лазаренко.

Павел Лазаренко в США

После ухода из Кабмина и перехода в оппозицию Кучме Лазаренко завел в парламент свою партию "Громада" вместе с Юлией Тимошенко (прошел в ее рядах и бывший комсомольский функционер Александр Турчинов).

Но потом против Лазаренко начали открывать уголовные дела. В частности, по незаконному выводу 20 миллионов долларов из Украины в Швейцарию. К следствию подключились и швейцарцы. Бывшего премьера задержали в Женеве и допросили. Лазаренко на допросе сознался, что делал проводки на офшорные компании. Его отпустили под залог, и он вернулся в Украину.

В феврале Рада дала согласие на арест Лазаренко. Но он накануне успел улететь в Грецию, а оттуда - в США. Американцы задержали его за нарушение условий въезда, но это был только предлог. Дальше его обвинили в отмывании денег: по данным США, будучи премьером, Лазаренко отмыл в Америке 114 миллионов долларов.

Вмешались и швейцарцы со своими претензиями. По итогу Лазаренко заключил сделку со следствием - признал свою вину в обмен на невыдачу назад в Украину. В Америке конфисковали имущество Лазаренко. Например, вот этот дом в Калифорнии.

Дом Лазаренко в Калифорнии

В 2006 году он получил восемь лет заключения. В Украину с тех он так и не вернулся. По данным американских СМИ, Лазаренко с женой и тремя детьми живет в окрестностях Сан-Франциско.

История с Лазаренко для истории Украины уникальна - хотя бы тем, что больше коррупционеров такого уровня не сажали. Впрочем, посадили его американцы. В Украине же по этой статье за все 30 лет независимости не сел ни один чиновник такого уровня.

А вот из экс-премьеров на зоне была еще одна украинка - бывшая соратница Лазаренко Юлия Тимошенко. Правда, ее посадили не за коррупцию. Но это уже будет другая история.

Чем еще жила Украина в 1999 году

Расстрелы отменяются. В 1999 году в Украине окончательно отказались от смертной казни.

Конституционный суд подтвердил законность моратория на расстрел, который ранее наложил Леонид Кучма. Благодаря этому мораторию избежал смерти, к примеру, маньяк Анатолий Оноприенко, которого как раз в этом году приговорили к высшей мере.

Оноприенко в суде

Шева едет в "Милан". 99-й стал пиком триумфа киевского "Динамо". Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, а ее форвард Андрей Шевченко за 25 миллионов долларов перешел играть за "Милан" и начал свой путь звезды мирового футбола.

Первое золото. На Закарпатье добыли первое в независимой Украине золото - Мужиевская фабрика изготовила первый слиток в пять килограмм. Правда, потом, из-за падения цен на драгоценный металл, добыча стала нерентабельной.

До 2020 года предприятие простаивало, но потом цены на золото поползли вверх, и рудник передали американской компании.

Падение гривны и топливный шок. Валютный рынок в Украине в 1999 году сильно лихорадило - давали о себе знать последствия российского дефолта. Доллар укрепился с 4 до 5 гривен. То есть национальная валюта обесценилась еще на 20%. Одновременно сразу втрое подорожал бензин - с полутора до пяти гривен.

Правда, потом топливный кризис сошел на нет, и цены опять упали.