Министерство здравоохранения Украины аннулировало медицинскую лицензию женщины-стоматолога из Ровно, которую подозревают в избиении пациентов-детей во время приемов в клинике.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненской областной прокуратуры на своей странице в Facebook во вторник, 27 июля.

"По принципиальной позиции прокуратуры врачу, которая била детей, аннулирована лицензия. Ровенской окружной прокуратурой поддерживается публичное обвинение в отношении врача-стоматолога, обвиняемого в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что данный врач нарушала требования законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Минздрав провел проверку соблюдения лицензионных условий, в том числе и соблюдения стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), унифицированных клинических протоколов.

Уточняется, что обнаруженные нарушения стоматолог не исправила, что стало причиной того, что по результатам повторной внеплановой проверки, Минздрав аннулировал медицинскую лицензию. В Ровненском городском суде тем временем продолжается рассмотрение уголовного производства.

Напомним, в феврале текущего года в соцсетях появилось видео, на кадрах которого было видно, как детский стоматолог в одной из клиник Ровно Инна Кравчук бьет своего маленького пациента головой о кушетку. Оказалось, что это был не единственный случай издевательств над детьми со стороны этого стоматолога, о подробностях скандала вокруг инцидента писала "Страна".

В рамках дела об избиении пациентов Кравчук сообщили о подозрении. В феврале суд назначил ей меру пресечения в виде личного обязательства. При этом она продолжала работать в одной из частных клиник Ровно.