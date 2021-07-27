Глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко усомнился в корректности финансовой отчетности за первый квартал 2021 года. По его словам, компания могла получить около 105 миллиардов гривен убытков вместо заявленного дохода.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", как сообщает пресс-служба "Нафтогаза" во вторник, 27 июля.

Витренко рассказал, что в компании идет дискуссия относительно отражения в отчетности двух проблем. Во-первых, по его словам, речь идет об отражении финансового состояния АО "Теплокоммунэнерго", во-вторых, это задолженность НАК перед "Укрнафтой" за отобранный газ.

"Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн ", - сказал Витренко.

Глава правления компании также добавил, что отчетность за первый квартал 2021, которая была сформирована при предыдущем руководства "Нафтогаза" (когда председателем правления был уволенный Андрей Коболев - Ред.) не была должным образом проверена.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль"...", - заявил он.

По словам Витренко, просчеты в программе добычи газа, допущенные предыдущим менеджментом компании, в настоящее время приводят к значительным затратам государственных средств на импорт.

Также председатель компании заявил, что "Нафтогаз" сейчас "платит высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов".

Напомним, ранее финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер Ван Дрели заявил, что в первом квартале 2021 "Нафтогаз" получил 12,6 млд грн чистой прибыли, что почти в четыре раза больше, чем за за аналогичный период 2020 года (тогда чистая прибыль составила 3,2 млрд грн).

Напомним, Витренко занял должность главы "Нафтогаза" 29 апреля 2021 года после того, как Кабмин уволил Андрея Коболева. В свою очередь бывший глава правления "Нафтогаза Украины" тогда связал свое увольнение с накопленными НАК "Нафтогаз" $2 млрд свободных денег.

Ранее мы рассказывали, что, по итогам прошлого года, многие госкомпании в Украине получили миллиардные убытки. В тройке антилидеров и "Нафтогаз Украины".

Между тем, согласно финансовому плану, в 2021 году члены правления НАК "Нафтогаз Украины" будут получать ежемесячно зарплату в среднем 1,4 млн гривен, а члены Набсовета - 532,98 тысяч гривен.