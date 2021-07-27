Экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко и один из его близких соратников Юрий Бирюков назвал Крестный ход Украинской православной церкви в честь Дня Крещения Руси "шабашем с бубенчиками" и рассказал о желании устроить "резню бензопилой".

Об этом Бирюков написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что заказал в интернет-магазине десять бензопил, который сегодня, 27 июля, курьер должен был доставить в его офис. Но, "поскольку тут на Лаврской шабаш какой-то с бубенчиками (на Лаврской проходит Крестный ход - Ред.)" перенес доставку на следующий день.

"А могли бы снять чудный фильм... что-то там про резню бензопилой. Эх. В общем, помогайте - резню бензопилами устроим в другом районе, район называется ООС", - написал он.

Напомним, 27 июля в Киеве прошел крестный ход в честь 033-летия крещения Руси, который провела УПЦ. В столице ограничили движение на центральных улицах. Верующие УПЦ прошли со святынями от Владимирской горки, где сперва состоится молебен, до Киево-Печерской лавры.

Также сообщалось, что Крестный ход в Киеве посетили более 350 тысяч человек. В прошлом году на аналогичное мероприятие посетили 300 тысяч верующих.