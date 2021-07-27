После двух недель отпуска в Украину вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом, который исполнял ее обязанности в этот период.

Об этом во вторник, 27 июля, в Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", - заявили в дипломатическом представительстве.

Также посольство опубликовало совместную фотографию Кента и Квин.

Приезд Квин прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Судя по всему нас покидает Джордж Кент. Кристина Квин вернулась в Киева из отпуска и приступила к исполнению обязанностей временно поверенной США. Кент пробыл в Киеве пару недель, но шум успел поднять знатный. Чего стоит лишь отставка Авакова после фото с ним. И, кстати, с Зеленским и Ермаком Кент так и не встретился. По крайней мере публично об этом не сообщалось", - говорится в публикации.

Напомним, на днях Кент сообщил, что администрация президента США Джо Байдена назначит посла в Украине в ближайшие недели.

Позже СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает две кандидатуры на эту должность - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниеля Розенблюма. При этом, по словам источников журналистов, наиболее вероятным является назначение на пост посла Розенблюма.

"Страна" подробно разбиралась, что известно об этих кандидатах.