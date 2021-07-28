Сегодня 28 июля, когда убывающая Луна находится в созвездии Рыб. Этот период прекрасно подходит для укрепление делового сотрудничества, финансового роста и проработки своих недостатков. Сегодня окружающие люди склонны говорить правду в глаза.

Наиболее благоприятным день станет для Овнов, Близнецов и Рыб.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня удачный день для работы с документами, оформления договоров, обращений к руководству и укрепления бизнес-партнерства. Также день подходит для участия в семинарах и любых проектах, связанных с продвижением собственных идей и новыми делами. Вечером настанет время романтических встреч. Можете также уделить время собственному хобби.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Хороший день для новых начинаний и общения с инвесторами, а также для наведения порядка в доме и укрепления семейных отношений. Частично можно направить свое внимание на заключение некоторых соглашений, но не спешите с принятием важных решений. Сегодня после обеда есть вероятность роста доходов и реализации некоторых проектов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Отличный день для решения жилищных вопросов, а также для общения с влиятельными людьми. У части представителей вашего знака появится возможность для новых деловых знакомств. А вот юридические вопросы сегодня лучше отложить. Вечером звезды советуют найти время для принятия важного решения ради воплощения амбициозного профессионального задания.

В целом, сегодняшний день подходит для любых начинаний. В жизни огненных знаков (Овнов, Львов, Стрельцов) могут произойти случайные встречи, которые резко изменят ваши планы на будущее. У воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолеи) появится много добротных идей, которыми можно смело поделиться со своими коллегами. Они вас обязательно поддержат.

Представителям водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) пора действовать активнее и жестче, не растрачиваясь на лишние обсуждения и обдумывание планов. А земные знаки (Телец, Дева, Козерог) скоро заметят позитивные изменения во всех сферах жизни.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю с 26 по 31 июля о том, что подготовили звезды каждому знаку Зодиака на конец месяца.

Также мы составляли астрологический прогноз для четырех знаков Зодиака, у которых в июле пошатнется финансовое положение.

И публиковали гороскоп для знаков зодиака, которым в конце июля важно избегать разочарования и обид.