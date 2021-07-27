Пятикратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира Михаил Романчук на Олимпийских играх в Токио в квалификации 800-метровки вольным стилем установил рекорд турнира и рекорд Украины.

При этом Романчук побил собственный рекорд, который установил в 2019 году в Стокгольме, и вышел в финал соревнований. Также в финал попал еще один украинский пловец Сергей Фролов.

Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Таким образом, предыдущего рекорда не было.

Романчук проплыл дистанцию за 7.41,28, побив свой же установленный в 2019 году рекорд Украины (тогда он проплыл за 7.42,49).

Сергей Фролов, который также участвовал в этом заплыве, показал результат 7.47,67 и вышел в финал с 7-го места.

Ранее мы рассказывали, что в декабре 2018 года украинский пловец Романчук выиграл чемпионат мира по плаванию в Китае.

Сегодня также Украина одержала историческую победу в женском боксе на Олимпиаде в Токио, а первая ракетка нашей страны теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал.

Кроме того, мы сообщали, что первой призеркой стала 20-летняя Дарья Белодед. Молодая дзюдоистка победила израильскую спортсменку Ширу Ришони в борьбе за бронзу. Сегодня она вернулась в Украину и рассказала "Стране", чем планирует заняться в ближайшем будущем.