В сети распространилось видео, на котором в Киеве подростки разбивают в супермаркете бутылку элитного алкоголя. После этого появилось новое видео, как один из участников дебоша извиняется со слезами на глазах. Еще позже выяснилось, что на самом деле ребята пришли в магазин со своей бутылкой и уговорили менеджмент супермаркета разрешить им снять ролик, а после этого - выдали постановку за настоящий инцидент и даже записали видео с извинениями. То есть, создали фейк.

Об этом пишет ТСН после общения с работниками супермаркета.

Напомним, видео, как подростки разбивают бутылку якобы элитного алкоголя в супермаркете, попали в сеть в ночь с 26 на 27 июля и стремительно разнеслось по телеграм-каналам. Сообщалось, якобы в Киеве тиктокеры разбили алкоголь ради ролика для социальной сети ТикТок.

Тогда же сообщалось, что пострадал напиток Glen Grant Rare Vintage 1948, цена которого - $7,5 тысяч, а блогеры платить за свой дебош отказались.

В соцсетях стали активно комментировать как сам поступок блогеров, так и мотивы их поведения.

Фото: Кадры из видео

Позже появилось и видео, на котором оператор ролика в слезах признается, что не имеет средств на то, чтобы оплатить разбитую бутылку. Оно также было распространено телеграм-каналами.

"Я прошу извинений за то, что мы разбили бутылку, я все это снимал на видео, мне очень стыдно, у меня, к сожалению, нет денег, для того, чтобы оплатить бутылку, простите, я больше так не буду", - сказал молодой человек на видео

Фото: Оператор видеоролика вскоре после инцидента выложил видео, в котором признался, что не может заплатить за разбитую бутылку. Кадр из видео

Позже журналисты связались с администрацией магазина, в котором произошел инцидент. Администратор, которая представилась Кариной, рассказала, что подростки пришли в магазин со своей бутылкой, в которой был чай, и просто попросили разрешить им снять в супермаркете видео для Tiktok

"Это были дети, сказали, что развивают свой TikTok-канал. Мы ничего плохого в этом не увидели. Никаких претензий к парням не имеем", - уточнила Карина

При этом видео, на котором подросток со слезами жалуется, что у него нет денег заплатить за разбитую бутылку, продолжает набирать в сети просмотры, хотя прибыли от этого автор едва ли получит - видео распространяется в основном, через телеграм-каналы.

Напомним, Киевский тиктокер ради хайпа разбил в магазине бутылку виски стоимостью больше двухсот тысяч

Ранее "Страна" писала, что киевские тиктокеры, разгромившие квартиру ради лайков, предстанут перед судом. Им грозит срок до 5 лет