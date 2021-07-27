Трибунал Святого Престола начал слушания по делу 73-летнего ватиканского кардинала Анджело Беччу, который обвиняется в мошенничестве, растрате и манипуляциях с недвижимостью на сумму 412 миллионов долларов (почти 11,1 миллиарда гривен).

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает BBC.

Ранее священник был приближенным Папы Римского Франциска I, однако понтифик уволил Беччу после сообщений о его возможной причастности к преступлениям.

По версии следствия, Беччу направлял украденные деньги на счета компаний своих братьев на Сардинии. Помимо этого священнослужитель обвиняется в злоупотреблении властью и фальсификации свидетелей в деле об убыточных инвестициях Ватикана в Лондоне. Тогда здание в одном из самых дорогих районов города Челси преобразовали в 50 апартаментов класса "люкс".

Также вместе с кардиналом по этому делу проходят еще девять человек, связанные со Святым Престолом. Все подозреваемые свою вину отрицают.

Если трибунал вынесет обвинительный приговор, им грозят большие штрафы и тюремное заключение. Ожидается, что процесс по этому дело продлится несколько месяцев. Также известно, что из-за пандемии коронавируса слушания проходят не в помещениях суда, а в залах музеев Ватикана.

Напомним, недавно власти Ватикана впервые публично обнародовали информацию об имуществе, которое принадлежит этому государству. Как оказалось, это более чем пять тысяч объектов недвижимости в Италии и мире.

Также мы писали о том, как в 2018 году Папа Римский решил продать свой роскошный Lamborghini.