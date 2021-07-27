В Украине разгорелся очередной языковой скандал. В группе "Green Grey" заявили, что их сначала позвали на концерт ко Дню независимости, а потом отказали из-за их песен на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

На Банковой заявили, что музыканты раздувают из мухи слона и припомнили им некорректное высказывание о мовном законе, очередные нормы которого вступили в силу в июле.

Однако общий тон ответа Офиса президента показал, что претензии "гринов" вполне достоверны. И группу, которая родилась на заре независимости, не допускают до ее 30-летия по языковым причинам.

Это, пожалуй, один из самых вопиющих случаев языковой цензуры в современной Украине.

Разбирались в новом скандале.

"Не вписались в концепцию праздника"

Менее чем за месяц до праздничного концерта ко Дню независимости основатель украинской группы "Green Grey" Андрей Яценко (Diezel) написал пост озаглавленный "Нас пытаются стереть из истории Украины".

По его словам, музыкантов сначала пригласили выступить на Олимпийском в Киеве, а потом вычеркнули из программы, заявив, что они не вписываются в концепцию праздника, поскольку будут только украиноязычные песни.

Причем изначально "Green Grey" приглашали, поскольку по задумке 30-летие независимости хотели отметить, пригласив 30 легендарных украинских групп. Музыканты должны были исполнить свой хит "Под дождем", который стал культовым в 90-х.

"Нас пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90х мы, окрыленные независимостью и свободой рванули музыкальные просторы Украины и не только.. Песня "Под дождем" наш первый хит и очень важный в истории группы! Мы часто слышим от наших поклонников, что эта и другие наши песни изменили их мироощущения на тот момент, а для кого-то указала вектор развития...

В конце мая этого года нам поступило предложение из офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященный 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка.. обсуждения сценария выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом ...

И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград , среди них две МТV music awards!! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!

Теперь, в связи с "полiтичною доцiльнiстю" нас пытаются стереть из истории Украины.

Мы 100% украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ!

Да мы поём на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!"

Что ответили у Зеленского

Офис президента изложил свой взгляд на произошедшее. Там не стали отрицать, что музыкантов в итоге не включили в "масштабный концерт, в котором легендарные украинские исполнители будут исполнять знаковые для новейшей истории страны песни".

"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Там добавили, что музыканты якобы искусственно раздувают конфликт. При этом добавили, что артисты в некорректной форме высказались о языковом законе в Украине.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - заявили в ОП.

Речь идет о ролике с участником группы Муриком (Дмитрием Муравицким), который он неделю назад опубликовал в Instagram.

"Поздравляю, свершилось - языковой закон. Мой ответ языковому закону: чимчикуй за мавчиками! (слоган акции в "Сильпо" - Ред)" - сказал певец, имитируя рвоту.

"Накипело. Поправки от 16.07 рулят" - подписал он пост, посвящённый вступлению в силу новых норм закона о тотальной украинизации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

То есть на Банковой признали, что это видео, в том числе, стало причиной тому, почему группе отказали.

Хотя, конечно, формально мовный закон принимался при Петре Порошенко, и у Зеленского не было никаких особых причин столь рьяно его защищать.

К слову, даже этот закон не запрещает артистам на сцене петь по-русски или на любом другом языке. На украинском должен проходить лишь конферанс. То есть, законодательного запрета на выступление русскоязычных музыкантов в Украине нет (в том числе и на концерте ко Дню независимости).

В целом ответ Офиса президента достаточно скандален. Это ведомство впервые напрямую присоединилось к цензуре против русскоязычных украинцев - и никого не смущают их заслуги перед отечественной музыкой.

Почему так произошло?

Скорее всего, причина в прошлогодней истории, когда после концерта на День независимости (на котором выступили русскоязычные исполнители), на Зеленского посыпались обвинения в "зраде". Вероятно, чтоб не навлекать их на себя снова, в этом году решили вообще исключить русскоязычных из концертной программы.

Поэтому и вычеркнули Green Grey (а возможно и не только их) из списка выступающих.

Ровесники независимости

Группа "Green Grey" - действительно почти ровесница независимости Украины. Ее основали в 1993 году.

Первым их громким хитом стала песня "Под дождем" (с ней музыкантов и приглашали на Олимпийский в 2021 году). Киевский "Парад хит-парадов" два года подряд присваивал "Под дождем" звание лучшей песни года. Композиция стала популярна и за пределами Украины и "Green Grey" стали гастролировать по СНГ.

Музыканты не скрывают свою позицию по русскому языку в Украине. В 2005 году "Green Grey" выпустили социальный клип "Наше право" о дискриминации русскоязычных украинцев.

Там есть такие строчки:

"Наше Право, нам решать.

Наше Право, что сказать.

Да, я помню на каком языке,

Мне бабушка в детстве читала сказки..."

В 2018 году группа выпустила еще одну композицию об ограничении русскоязычного контента в Украине - "В одному човні".

"Хоч би як це було непросто,

Але ми із тобою живем у одному просторі.

І висячи над прірвою на різних сторонах терезів,

Ми тут із вами однаково рівні усі" - спели музыканты.

В России, где раньше проходило до 70% концертов группы, "Green Grey" в последний раз выступали в 2014 году. В этом году они были заявлены в программе фестиваля "Дикая мята" в Тульской области, но из-за карантина фестиваль не состоялся.

Группа участвует в разных социальных проектах, посвященным экологии, проблемам наркомании, защите детей без родительской опеки.

"Раньше "активная социальная позиция" означала, что нельзя гадить на улице, нужно помогать животным, кислород ценить. Сейчас это связано только с патриотизмом. Если говорить о том, насколько мы были и есть социально активны - мы очень активны в этом плане. Насколько мы патриотичны? Мы просто внутри себя патриоты" - говорил в одном из интервью Андрей Яценко.

"Дикий спор о том, кто должен, а кто не должен петь". Что пишут в соцсетях

Ситуацию с "Грин Греем" и концертом на День независимости обсуждают в соцсетях.

"Дикий спор о том, кто должен петь, а кто не должен на праздновании 30-летия Независимости.

Я думаю, петь должен гуманитарный комитет. А все остальные- плясать под их дудку. Они так примерно и видят ситуацию)

Если кому то сложно, попросите каннабис в комитете по здравоохранению, и всё получится", - прокомментировал депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Стоп, а как же прошлогоднее почти русскоязычное шоу на Софиевской? Или в кабинете Зеленского таки случился тот самый петровский путч?" - напомнил телеведущий Макс Назаров.