Боевики радикального движением "Талибан" подорвали опору линии электропередач (ЛЭП) в провинции Баглан. Из-за этого столица и самый крупный город Афганистана - Кабул и провинции рядом остались без света.

Об этом со ссылкой на афганскую национальную энергетическую компанию "Брешна" сообщает "Интерфакс" во вторник, 27 июля.

"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе афганской национальной армии сообщили, что за минувшие сутки в стране были ликвидированы 187 талибов.

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, которые обещают прекратить свою военную операцию в Афганистане в августе-сентябре.

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