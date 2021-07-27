Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, у которого ранее руководство Офиса генпрокурора забрало ряд полномочий, написал заявление об отставке из ОГПУ.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует... Служу украинскому народу", - написал Мамедов.

Также он прикрепил фотографию своего заявления.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

Позже Служба безопасности Украины закрыла для Мамедова доступ к государственной тайне.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с заместителем Венедиктовой. Еще несколько месяцев назад от него потребовали написать заявление в Офисе президента, так как подозревали, что он вместе со своим другом, экс-главой Офиса президента Андреем Богданом раскручивает скандал по "вагнеровцам" против действующего главы ОП Ермака и президента Владимира Зеленского. Однако тогда Мамедов писать заявление отказался, после чего против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезала его полномочия.

Также мы писали, что Госбюро расследований открыло дело против Мамедова по факту служебного подлога, в связи с чем генпрокурор отстранила его от работы.