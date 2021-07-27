Мамедов поблагодарил своих коллег за шесть лет совместной работы. Фото: ОГПУ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, у которого ранее руководство Офиса генпрокурора забрало ряд полномочий, написал заявление об отставке из ОГПУ.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует... Служу украинскому народу", - написал Мамедов.

Также он прикрепил фотографию своего заявления.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

Позже Служба безопасности Украины закрыла для Мамедова доступ к государственной тайне.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с заместителем Венедиктовой. Еще несколько месяцев назад от него потребовали написать заявление в Офисе президента, так как подозревали, что он вместе со своим другом, экс-главой Офиса президента Андреем Богданом раскручивает скандал по "вагнеровцам" против действующего главы ОП Ермака и президента Владимира Зеленского. Однако тогда Мамедов писать заявление отказался, после чего против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезала его полномочия.

Также мы писали, что Госбюро расследований открыло дело против Мамедова по факту служебного подлога, в связи с чем генпрокурор отстранила его от работы.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться