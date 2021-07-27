В Германии в результате прогремевшего утром 27 июля на заводе мусороперерабатывающей компании Currenta взрыва погиб человек. Предварительно известно о 16 пострадавших и пятерых пропавших без вести.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в городе Леверкузен, расположенном на западе Германии. Местные власти сообщают об одном погибшем и 16 пострадавших, однако еще пять человек пропали без вести. Среди жертв взрыва - рабочие завода.

После взрыва в небо поднялось ядовитое облако дыма. Оно движется в северо-восточном направлении. Из-за этого жителям соседних городов Буршайд и Вермельскирхен порекомендовали держать двери и окна закрытыми.

Ранее местные власти Леверкузена уже объявили "крайнюю степень опасности", временно закрыли ближайшие дороги рекомендовали жителям не выходить на улицу и не открывать окна.

Напомним, вечером 26 июля в России прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2", в результате пламя поднялось до небес.

Также мы писали о том, что недавно на азотном заводе под Ровно также произошел мощный взрыв.