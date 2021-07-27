В ближайшие три года в Украине Государственное агентство лесных ресурсов планирует высадить более 729 миллионов новых деревьев, а не миллиард, как сказано в Указе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в ответе агентства на запрос "Украинских новостей".

На сегодняшний день, согласно данным агентства, общая площадь лесного фонда Украины - 10,4 миллиона гектаров, из которых 9,6 миллиона гектаров - деревья и другие растения.

В прошлом году высадили 180 миллионов новых молодых деревьев по все Украине. При этом "ориентировочно агентством планируется высадить в 2021 году более 10 млн саженцев, в 2022 - более 223 млн, 2023 - более 230 млн, а в 2024 году - более 266 млн штук саженцев".

Таким образом за три года планируют высадить от 729 миллионов саженцев, а не миллиард новых деревьев, как сказано в указе президента. Однако в Госагентсве указали, что "выполнение указа касается не только государственных лесохозяйственных предприятий, принадлежащих к сфере управления Гослесагентства, но и всех лесопользователей и владельцев лесов, юридических и физических лиц".

Напомним, Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.

Таким образом, чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.

Реально ли посадить столько деревьев в указанный срок подробно разбиралась "Страна".