За первые шесть месяцев 2021 года в Польшу въехали 1 830 387 граждан Украины. Этот показатель оказался на 23% меньше зафиксированного за первое полугодие 2020 года (2 428 087 украинцев).

Об этом со ссылкой на данные Пограничной службы Польши сообщает "Укринформ".

По словам представителя ведомства, всего польско-украинскую границу с января по июнь включительно в обе стороны люди пересекали 3,5 миллиона раз - это на 25% меньше чем за аналогичный период 2020 года. Почти 94% от этого числа составили украинцы и граждане третьих стран, а более 6% - граждане Польши.

За первые шесть месяцев текущего года границу пересекли более 1 450 000 единиц транспорта - это на 13% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост наблюдается среди автобусов - 53% (более 50 тысяч), грузовиков - 23% (более 431 тысячи), а также личного автотранспорта - 8% (более 694 тысяч).

По приблизительным оценкам, в Польше могут находиться и работать около 1,5 миллиона граждан Украины.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что количество украинских заробитчан в Польше с 2014 года возросло в два-три раза.

Тем временем правительство Польши недавно выступило за упрощение процесса трудоустройства иностранцев, в том числе украинцев и белорусов.