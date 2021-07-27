В Литве, где хотят усилить охрану границы с Беларусью и настаивают на санкциях, предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на границе с республикой, при котором ее пересечение будет невозможным.

Как сообщает Delfi, об с таким предложением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, ведомство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявит чрезвычайное положение", - сказала министр.

Также Агне Билотайте добавила, что по данному вопросу следует оценить множество факторов.

"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.

Ранее мы рассказывали, что в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко это опровергает.

Также мы сообщали, что на границе Литвы и Беларуси пограничники открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

А недавно в Литве заявили, что хотят отгородиться от мигрантов из Беларуси стеной за миллионы евро.