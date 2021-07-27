Российская компания "Газпром" вновь не стала бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину. Такое же решение она принимала во время аукционов на май, июнь и июль. Теперь оно распространяется и на август.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Оператор ГТС Украины" во вторник, 27 июля, выставил на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности (63,7 млн куб. м в сутки). Однако спроса на них не наблюдалось

У российского "Газпрома" в 2021 году действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа завершится в 2024 году. При этом из-за строительства "Северного потока-2" будет ли он продлеваться - неясно. В Газпроме утверждают, что все будет зависеть от спроса.

Также мы сообщали о том, что в "Газпроме" сообщали, что компания готова не только продлить, но и увеличить транзит газа через Украину.

Кроме того, "Страна" писала, что Германия назначит спецпосланника по переговорам с Россией и Украиной по продлению транзита газа.