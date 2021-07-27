"Газпром" не стал бронировать транзитную мощность через Украину на август
Российская компания "Газпром" вновь не стала бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину. Такое же решение она принимала во время аукционов на май, июнь и июль. Теперь оно распространяется и на август.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Оператор ГТС Украины" во вторник, 27 июля, выставил на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности (63,7 млн куб. м в сутки). Однако спроса на них не наблюдалось
У российского "Газпрома" в 2021 году действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа завершится в 2024 году. При этом из-за строительства "Северного потока-2" будет ли он продлеваться - неясно. В Газпроме утверждают, что все будет зависеть от спроса.
Также мы сообщали о том, что в "Газпроме" сообщали, что компания готова не только продлить, но и увеличить транзит газа через Украину.
Кроме того, "Страна" писала, что Германия назначит спецпосланника по переговорам с Россией и Украиной по продлению транзита газа.