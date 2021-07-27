Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправит свою книгу мемуаров о работе в офисе главы государства "Каждый из нас президент" пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

Об этом она сообщила на свой странице в Facebook.

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге", - говорится в посте.

Также Мендель к публикации прикрепила видео, на котором показано, как она подписывает экземпляр книги для Пескова.

"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент" как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала Мендель в ролике.

Напомним, в апреле 2021 года Мендель написала заявление об отставке. По словам нашего источника, ее работой был недоволен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского сменил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

В июле Мендель выпустила книгу мемуаров о своей двухгодичной работе в ОП под названием "Каждый из нас президент".

Позже журналисты сообщали, что Мендель после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Чем запомнилась Мендель на посту пресс-секретаря подробно писала "Страна".