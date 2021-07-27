В среду, 28 июля, в Киеве состоится очередной форум из серии "Украина 30", посвященный децентрализации. Открывать мероприятие будет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Форум "Украина 30. Децентрализация" продлится два дня: темой среды будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине", темой четверга - "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".

Владимир Зеленский выступит на мероприятии завтра в 10:30. После него запланировано выступление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Также в рамках форума выступят:

министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев,

первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,

глава Минагрополитики Роман Лещенко,

вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, в середине июля Зеленский открывал форум "Украина 30" по гуманитарной политике.

Также мы писали о том, что Зеленский на форуме "Украина 30" рассказывал о приоритетах внешней политики Украины.