В среду Зеленский и Шмыгаль откроют форум "Украина 30", посвященный децентрализации
В среду, 28 июля, в Киеве состоится очередной форум из серии "Украина 30", посвященный децентрализации. Открывать мероприятие будет президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба форума.
Форум "Украина 30. Децентрализация" продлится два дня: темой среды будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине", темой четверга - "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".
Владимир Зеленский выступит на мероприятии завтра в 10:30. После него запланировано выступление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
Также в рамках форума выступят:
- министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев,
- первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
- глава Минагрополитики Роман Лещенко,
- вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Напомним, в середине июля Зеленский открывал форум "Украина 30" по гуманитарной политике.
Также мы писали о том, что Зеленский на форуме "Украина 30" рассказывал о приоритетах внешней политики Украины.