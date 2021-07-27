Зеленский выступит на открытии форума по децентрализации 28 июля. Фото: "Страна"

В среду, 28 июля, в Киеве состоится очередной форум из серии "Украина 30", посвященный децентрализации. Открывать мероприятие будет президент Владимир Зеленский. 

Об этом сообщает пресс-служба форума. 

Форум "Украина 30. Децентрализация" продлится два дня: темой среды будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине", темой четверга - "Развитие ОТГ в условиях децентрализации". 

Владимир Зеленский выступит на мероприятии завтра в 10:30. После него запланировано выступление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. 

Также в рамках форума выступят:

  • министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев,
  • первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
  • глава Минагрополитики Роман Лещенко,
  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, в середине июля Зеленский открывал форум "Украина 30" по гуманитарной политике.

Также мы писали о том, что Зеленский на форуме "Украина 30" рассказывал о приоритетах внешней политики Украины.

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