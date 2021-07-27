Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму - Анкара признает полуостров российским в обмен на признание Москвой турецкого Северного Кипра (ТРСК) независимым государством. В Кремле отреагировали на это и заявили, что "российские регионы, в том числе Крым, никогда не будут темой для сделок".

В интервью "Ленте.ру" профессор заявил, РФ могла бы возглавить движение по признанию республики Турецкой республики Северного Кипра. Также он добавил, что объединенный Кипр может стать членом НАТО, а это противоречит интересам России.

Малтепе Хасан Унал также заявил, что в обмен на это турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы на полуостров, а власти Турции признают Крым российским.

"Но не забывайте, что политики используют риторику, чтобы потом занять более сильную позицию в случае переговоров", - заявил профессор.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует TACC, заявил, что "Крым, никогда не будет темой для сделок".

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал представитель Кремля, добавив, что "вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал признание Северного Кипра условием для принятия Кипра в НАТО. По его словам, Анкара не допустит вступления Южного Кипра в Альянск в обход своего вето, как это произошло в случае с принятием Греции в блок в 1980 году.

Отметим, Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота, к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году, было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.

В 1974 году, в знак протеста против турецкой оккупации северной части Кипра, Греция вышла из состава НАТО, куда ее приняли в 1952-м. Однако, уже в 1980 году страна приняла решение вернуться в Альянс. Государства-члены НАТО одобрили этот шаг, несмотря на протесты турецкого правительства.

Также мы рассказывали, что Эрдоган считает, что без Турции блок НАТО может развалиться.