Украина и Беларусь завершили обозначение линии государственной границы на местности по суше. Демаркацию еще не провели по рекам Днепр и Сож.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии проходило в Гомеле 20-22 июля. На встрече стороны констатировали завершение работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (исключая реки Днепр и Сож).

Кроме того, украинская и белорусская делегации обсудили направления дальнейшей работы, которую планируется провести до конца 2021 года и дали соответствующие поручения общим рабочим группам.

Напомним, прошлым летом украинское правительство решило обновить информацию о государственной границе Украины. Также Кабмин предложил установить принцип открытости сведений о государственной границе Украины и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.

"Страна" писала о том, что работы по демаркации границ Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне отчуждения начались еще в 2019 году.