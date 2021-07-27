На мероприятиях, посвящённых Крещению Руси, присутствуют народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко, Александр Качный, Юрий Павленко, Юрий Загородний, Наталья Королевская, Бурмич и другие.

"Я хочу поздравить всех наших граждан со светлым праздником Крещения Руси. Сегодня 1033-летие Крещения Руси, для всех православных это величайший праздник, для нас это день, когда мы молимся, чтобы начался мир и кончилась война. Мы все молимся за то, чтобы в стране наступил мир, благоденствие, порядок и стабильность. Я уверен, что так и будет. Для нас православие - это Вера в доброе, светлое, стремиться к добру, к любви к ближнему. И все мы, все эти люди молятся за это, за добро в стране, и в том числе крестными ходами приближаем это", - сказал сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Комментируя ситуацию в православии в последние годы, Бойко заявил, что раскол и давление на церковь не прекратились. Продолжается та же политика, что и при предыдущем президенте, когда отбирали силой храмы.

"Сегодня радикалы продолжают это делать. Это недопустимо. Мы поддерживаем каноническую церковь, нашу УПЦ, во главе с митрополитом Онуфрием", - добавил Бойко.

Фото: ОПЗЖ

Напомним, 27 июля в честь 1033-летия крещения Руси Украинская православная церковь проведет Крестный ход, за которым "Страна" следит в обновляемом материале.