"Давление на УПЦ не прекратилось". Юрий Бойко раскритиковал религиозную политику власти
На мероприятиях, посвящённых Крещению Руси, присутствуют народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко, Александр Качный, Юрий Павленко, Юрий Загородний, Наталья Королевская, Бурмич и другие.
"Я хочу поздравить всех наших граждан со светлым праздником Крещения Руси. Сегодня 1033-летие Крещения Руси, для всех православных это величайший праздник, для нас это день, когда мы молимся, чтобы начался мир и кончилась война. Мы все молимся за то, чтобы в стране наступил мир, благоденствие, порядок и стабильность. Я уверен, что так и будет. Для нас православие - это Вера в доброе, светлое, стремиться к добру, к любви к ближнему. И все мы, все эти люди молятся за это, за добро в стране, и в том числе крестными ходами приближаем это", - сказал сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.
Комментируя ситуацию в православии в последние годы, Бойко заявил, что раскол и давление на церковь не прекратились. Продолжается та же политика, что и при предыдущем президенте, когда отбирали силой храмы.
"Сегодня радикалы продолжают это делать. Это недопустимо. Мы поддерживаем каноническую церковь, нашу УПЦ, во главе с митрополитом Онуфрием", - добавил Бойко.
Фото: ОПЗЖ
Напомним, 27 июля в честь 1033-летия крещения Руси Украинская православная церковь проведет Крестный ход, за которым "Страна" следит в обновляемом материале.