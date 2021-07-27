Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную коррупционную схему руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Среди подозреваемых - временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства. Им, двум адвокатам и еще одному гражданину сообщили о подозрении по фактам завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ГБР.

Сотрудники СБУ установили, что вместо хранения в АРМА, эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Причем произошло это в результате преступного сговора.

"Установлено, что в течение августа-декабря 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления данного учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управлении АРМА", - говорится в сообщении ГБР.

Речь идет о средствах в сумме 395 тысяч долларов, на которые суд наложил арест и передал в управление АРМА.

В ходе обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами.

Проведено временные доступы и раскрыто банковскую тайну по движению этих $ 395 тыс. Также проведен анализ телефонных соединений должностных лиц АРМА и других причастных. В результате подтверждены факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.

"Сейчас шести лицам объявлено ​​подозрение о совершении преступления в составе организованной преступной группы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - добавили в СБУ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и сотрудники Государственного бюро расследований по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы рассказывали, что, по данным СБУ, суд арестовал 100% акций "Мотор Сичи" и передал их в АРМА.

Также сообщали, что в заместителя главы АРМА Павленко стреляли около его дома.