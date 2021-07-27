Популярной украинской рок-группе "Green Grey" не позволяют выступить на Дне Независимости Украины из-за того, что их песни на русском языке.

Об этом сообщил гитарист группы Андрей Яценко в Facebook.

Артист рассказал, что в мае группе поступило предложение от Офиса президента, выступить на НСК "Олимпийский" в честь 30-летия Независимости Украины с песней "Под дождем". Музыканты начали подготовку к выступлению и обсуждали сценарий с режиссерами.

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! ....

Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поём на русском , но стоит ли отдавать ( приписывать) все русскоязычное культuурное наследие России?!" - написал Яценко.

"Вот такой вот "объединительный" ход со стороны властей накануне 30-летия независимости. Видимо, сильно подействовали на Банковую прошлогодние предъявы националистов за русскоязычные песни на концерте 24 августа", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Офисе президента готовятся заработать на Дне независимости.

Также сообщалось, что на огромные флаги ко Дню Независимости планируют потратить 170 млн.