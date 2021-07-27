Несмотря на то, что в олимпийском Токио зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса с начала года, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга опроверг возможность отмену дальнейших соревнований, запланированных во время Олимпиады.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам японского премьера, поток людей снижается, поэтому нет нужды отменять соревнования.

"Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются", - заявил Суга в ответ на вопрос журналистов относительно вероятности остановки всех последующих соревнований на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе, в день открытия Олимпиады, в Токио проходили протесты против проведения Игр из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, мы писали о том, что Олимпиада-2020 в Японии, которая началась 23 июля,проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Решение, которое прежде всего связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, было принято после консультаций с МОК.