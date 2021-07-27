По состоянию на утром вторника, 27 июля, в Украине Херсонская область не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Херсонской области уровень госпитализации соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%. При этом данный показатель в этом регионе превышен уже несколько дней подряд.

Между тем, в Луганской области, в которой днем ранее было превышение нормы по этому показателю, уровень госпитализации резко снизился с 50,8% до 29,6%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине резко подскочило количество новых заболевших Covid-19. За последние 24 часа заболел 681 человек (а днем ранее 213). Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (68 человек), Донецкой области (57), Харьковской области (42) и Луганской области (41). В больницы были госпитализированы 266 украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что новая вспышка коронавируса в Украине может продлиться три месяца.

Между тем, в Киеве обозначили сроки введения локдауна и назвали условие, чтобы его избежать.