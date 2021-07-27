В понедельник, 26 июля, в Харьковской области пограничники обнаружили в поле подсолнухов двоих криминальных авторитетов и гражданина Украины, которые незаконно пересекли границу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Правоохранители и пограничники задержали гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по кличке Леван Гальский и еще один криминальный авторитет.

42-летний "вор в законе" - гражданин Российской Федерации. В мае этого года его включили в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний криминальный авторитет, гражданин Грузии.

В отношении украинца пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8 500 грн. Представителей преступного мира задержали на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Напомним, недавно в аэропорту Киева задержали мошенника из Германии, который прятался от Интерпола.

Также мы писали о том, как россиянин три раза неудачно пытался прорваться на территорию Украины, и даже хотел подкупить пограничников.