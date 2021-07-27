Во вторник, 27 июля, на химическом заводе в немецком городе Леверкузене произошёл мощный взрыв. Местные власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель индустриального парка для химической промышленности в Германии Currenta сообщил, что взрыв произошел в той части объекта, где сжигаются отходы. По другим данным, пока не ясно, что стало его причиной.

По данным немецких СМИ, взрыв произошел на химическом заводе Bayer

Полиция сообщила, что закрывает ближайшую автомагистраль.

В результате взрыва пострадали несколько человек.

Телеграм-канал РИА "Новости" опубликовал видео момента взрыва на химическом заводе в Леверкузене.

Взрыв на химзаводе в Германии. Фото: t.me/yapnews

Взрыв на химзаводе в Германии. Фото: t.me/rian_ru

Напомним, днем ранее в России произошла крупная техногенная авария. На магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2" прогремел мощный взрыв, пламя поднялось высоко в небо и его было видно с расстояния в несколько километров.

Также мы рассказывали, как на азотном заводе под Ровно произошел взрыв. Мы публиковали видео с места происшествия, на котором видно облако ядовито-оранжевого цвета.