Бывший прокурор военной прокуратуры Дарницкого гарнизона присвоил себе 38,8 тыс. долларов США (около миллиона гривен - Ред.) и 60,5 тыс. грн, которые были изъяты при обыске. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

"В суде прокуроры доказали, что бывший прокурор военной прокуратуры, осуществляя процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению командира одной из воинских частей, с апреля по октябрь 2015 завладел вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 38,8 тыс долларов США и 60, 5 тыс грн, изъятыми при обыске, и распорядился ими по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

По публичному обвинению прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора его признали виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Экс-прокурору назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Напомним, в Винницкой области сотрудники санатория присвоили почти 5 миллионов гривен, полученных от отдыхающих.

Также сообщалось, что Экс-чиновник ВСУ присвоил 3 миллиона гривен, выделенных на строительство казарм в Полтаве.