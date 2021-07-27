Предприниматель и миллиардер Илон Маск два раза раскритиковал американскую корпорацию Apple в ходе общения с инвесторами. Он заявил, что в сравнении с его компанией Tesla Apple использует гораздо больше кобальта. Также бизнесмен добавил, что корпорация "громит конкурентов", создавая закрытую экосистему.

Об этом сообщает "CNBC".

"Apple использует почти 100% кобальта в своих батареях, мобильных телефонах и ноутбуках, а Tesla не использует кобальт в железофосфатных аккумуляторах и почти не использует его в химии на основе никеля. В среднем мы используем 2% кобальта, в то время как, скажем, Apple использует 100% кобальта", - сказал Илон Маск.

По данным "CNBC", добыча кобальта в ряде стран, включая Демократическую Республику Конго, сопряжена с нарушением прав человека, такими как использование детского труда. В отчете, опубликованном ранее в этом году, Apple заявила, что все поставщики кобальта, с которыми она работает, прошли аудит в 2020 году.



Позже, говоря о решении Tesla сделать свою сеть зарядных станций доступной для электромобилей других производителей, бизнесмен упомянул "огороженный сад" американской корпорации. Так часто называют экосистему компании, поскольку она строго контролирует, к каким приложениям и сервисам могут иметь доступ ее пользователи.

"Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель - поддержать развитие устойчивой энергетики. Мы не хотим создать "огороженный сад" и использовать его, чтобы громить конкурентов, как делают некоторые компании", - сказал миллиардер. Затем он сделал вид, что кашляет, и одновременно произнес: "Apple".

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