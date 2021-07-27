Заявленная властями Киева массовая вакцинация препаратом "Модерна" на практике доступна не всем жителям столицы.

В этом убедился корреспондент "Страны", который записался на вакцинацию через сервис Helsi.me 22 июля.

Сервис подтвердил вакцинацию на вторник, 27 июля в центре первичной медико-санитарной помощи у метро "Арсенальная". Однако за три часа до прививки из центра перезвонили и заявили, что с собой нужно взять декларацию с семейным врачом. Без нее прививку не сделают.

Когда в больнице узнали, что наш журналист не имеет декларации, заявили, что "тогда можно не приходить".

Отметим, что в сообщении киевской мэрии об открытии массовой вакцинации "Модерной" ничего не говорилось о том, что необходима декларация с врачом.

Таким образом люди, которые записывались за несколько дней на прививку, в день вакцинации получают отказ.

Подобных требований к вакцинации "Коронаваком" в центрах массовой вакцинации не выдвигается. То есть, видимо, ограничение касается лишь дефицитной "Модерны".

К слову, другой журналист "Страны" на выходных в Одессе вакцинировался "Пфайзером". Там декларацию с врачом оформили прямо на месте и вакцинировали. В Киеве же этого не предложили.

То есть этот момент лучше сразу после записи уточнять в больнице или пункте вакцинации, куда вы записались.

Напомним, с 22 июля Киеве открылась запись на вакцинирование препаратами Moderna и Pfizer. Обе вакцины доступны для всех желающих. Запись идет через электронную базу Helsi.me. "Страна" подробно рассказывала, как в три шага записаться на вакцинацию через ближайший к вам пункт вакцинации или МВЦ.

Также мы сообщали, что какой сертификат можно получить после полного курса вакцинации Moderna.