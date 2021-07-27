В Токио, где с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры, зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки в городе обнаружили 2 848 случаев заражения, это наибольший показатель за полгода.

Об этом сообщает NHK.

Предыдущий максимальный показатель в Токио был зафиксирован 7 января текущего года, тогда сообщалось о 2 520 новых случаях инфицирования.

За последние сутки еще семь человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, получили положительный результат теста на коронавирус. Среди них - два спортсмена. Таким образом, общее количество случаев коронавируса на Олимпиаде с начала этого месяца составило 155.

Напомним, "Страна" писала о том, что показала Украина на Олимпиаде в Токио 26 июля. Луганчанин Александр Бондарь, который выступает за Россию, выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду. Лидер тенниса Украины Элина Свитолина победила Айлу Томлянович из Австралии в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.

Также мы писали, что Украина одержала историческую победу в женском боксе на Олимпиаде в Токио. Украинка Анна Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко и выиграла все пять раундов со счетом 10:9. Это первая победа на Олимпиаде в женском турнире по боксу в истории независимой Украины.