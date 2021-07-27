В Северодонецке, который на сегодняшний день является административным центром Луганской области, крупную яму на дороге возле стоматологии заполнили слепками челюстей.

Соответствующие фотографии пользователь соцсетей опубликовал в группе "Регион 13 | Новости Луганской области" в Facebook.

На фотографиях видно большую яму на дороге, которая заполнена предметами, похожими на гипсовые слепки челюстей, который делают ортодонты. Рядом с ямой - жилой многоэтажный дом, на первом этаже которого расположилась стоматология.

"Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов?" - так подписали фотографии в группе. В комментариях отмечают, что "этот участок, всегда стоматологи ремонтируют" и что такое решение "креативно".

Это не первый раз, когда в Украине проблему с ямами на дорогах решают таким креативный образом - весной в Запорожье яму на дороге также заполнили слепками челюстей.

Ранее в Черкассах яму на дороге закрыли расписным мягким ковром. Этот инцидент вызвал шутки в соцсетях об Алладине, который неудачно "припарковался".

Напомним, несколько лет назад Верховный Суд Украины обязал городской совет оплатить ремонт авто, пострадавшего из-за плохой дороги.