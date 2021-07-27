Сегодня в Киеве по случаю 1033-летия крещения Руси Украинская православная церковь проведет Крестный ход. Из-за массовых мероприятий в центре столицы усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах.

ПЦУ аналогичный ход проводить не стала. В предыдущие годы число ее сторонников на этот праздник было значительно меньшим. Видимо, поэтому от идеи хода церковь Епифания отказалась.

Верующие УПЦ пройдут со святынями от Владимирской горки, где сперва состоится молебен, до Киево-Печерской лавры. Вечером начнется всенощное бдение на площади перед Успенским собором Лавры.

В Киев специально для крестного хода привезли четыре ценных иконы - Почаевскую, Зимненскую, Касперовскую и Любечскую. Их считают чудотворными.

Также по Киеву сегодня пронесут святыни, которые хранятся в Киево-Печерской Лавре - икону святого князя Владимира с частичкой мощей и ковчег с мощами святого.

Трансляция Крестного хода

15:01 На территорию Киево-Печерской Лавры пропускают не всех паломников. Ограничения связаны с большим количеством желающих попасть в Лавру.

В 17:00 в Успенском соборе Лавры начнется вечернее богослужение, которое возглавит митрополит Онуфрий в сослужении со священноначалием Украинской православной церкви и представителями Поместных церквей.

14:57 Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент в эфире телеканала "Интер" заявил о том, крестный ход в Киеве посетило более 300 тысяч верующих.

"Если в 2019 году в крестном ходе приняло участие около 300 тысяч человек, то в этом году их значительно больше", - заявил он, комментируя шествие православных в центре Киева.

Позже он уточнил, что пришли 350 тысяч человек.

14:54 Верующие несут плакаты "Бог поругаем не бывает", "За нашу веру в Христа стоять готовы до Креста".

14:47 Ведущая "ЯсноПонятно" блога на YouTube-канале "Страны" Олеся Медведева восхищается силе духа верующих.

"Не первый год наблюдаю за крестным ходом УПЦ по Киеву. Много раз снимала репортажи изнутри. Общалась со священнослужителями и людьми, которые приехали поучаствовать в шествии.



Как только при Порошенко не оскорбляли и не называли этих людей; и руками-ногами Кремля, и ряжеными, и купленными бабушками. Пытались (и пытаются) отобрать храмы. Активисты, сидящие в правительственном квартале, глумились над верующими, снимали видео, выкладывали с уничижительными подписями.

Но! Верующих людей это не остановило. Сила веры и сила духа, не иначе", - пожелала она православным в своем Telegram-канале.

14:44 В оргкомитете мероприятия сказали, что в Крестном ходе приняло участие больше 100 тысяч человек.

14:42 Все ещё несут плакаты с характерными лозунгами, например "Геть фанарського попа".

14:36 Голова колонны у центральных ворот в Киево-Печерскую лавру, заканчивается она только возле стадиона "Динамо".

14:32 При этом люди продолжают идти, с Владимирской горки до сих пор спускается большое количество людей. На подходе к лавре колонну делят на две части. Мирян просят повернуть налево. Видимо, это связано с тем, что из-за реконструкции слишком узкий проход.

14:10 "Страна" сняла Крестный ход УПЦ с квадрокоптера. Очень хорошо виден масштаб. Людей очень много.

13:59 Движение колонны православных.

13:52 Перед колонной паломников едет автомобиль взрывотехников и шесть автозаков с правоохранителями.

13:44 Колонна остановилась помолиться у памятника героям Небесной сотни.

13:39 Крестный ход начался. Верующие уже идут в направлении Европейской площади.

13:37 Как проходил молебен УПЦ на Владимирской горке. Видео с высоты птичьего полета.

13:30 Полиция раздает воду участникам крестного хода.

13:28 Глава УПЦ через микрофон обратился к верующим и поздравил их с праздником. Молебен окончен и сейчас начнется Крестный ход.

13:21 Среди православных можно увидеть подобные плакаты. На них написаны такие лозунги: "Конституция для соблюдения, а не нарушения", "Украина наш дом" и "С нами Бог и есть, и будет".

13:20 Молитву читает митрополит Онуфрий. Просит у бога "умудрить власти".

13:12 Вынесли чудотворные иконы, которые прибыли в Киев специально для крестного хода.

13:08 В первых рядах верующих стоят депутаты от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко, Александр Качный, Юрий Павленко, Мороз, Юрий Загородний, Бурмич.

"Я хочу поздравить всех наших граждан со светлым праздником Крещения Руси. Сегодня 1033-летие Крещения Руси, для всех православных это величайший праздник, для нас это день, когда мы молимся, чтобы начался мир и кончилась война. Мы все молимся за то, чтобы в стране наступил мир, благоденствие, порядок и стабильность. Я уверен, что так и будет. Для нас православие - это Вера в доброе, светлое, стремиться к добру, к любви к ближнему. И все мы, все эти люди молятся за это, за добро в стране, и в том числе крестными ходами приближаем это", - сказал Бойко.

Комментируя ситуацию в православии в последние годы, Бойко отметил, что раскол не прекращён. Продолжаются жуткие явления, как и при предыдущем президенте, когда отбирают силой храмы. "Раскол не прекращён. Сегодня радикалы продолжают это делать. Это недопустимо. Мы поддерживаем каноническую церковь, нашу УПЦ, во главе с митрополитом Онуфрием", - сказал Бойко.

13:00 Начался молебен у памятника святому Владимиру.

12:50 С мирянами много детей. Жарко. Верующие сидят на склонах Владимирской горки, где есть тень.

12:45 Видео прибытия Онуфрия на место молебна перед крестным ходом.

12:32 Митрополит Онуфрий уже на Владимирской горке. Через полчаса начнется молебен.

12:25 Владимирская горка. Вид с дрона.

12:15 Иконы, которые сегодня понесут во главе шествия.

12:05 У памятника Святому Владимиру очень много верующих и клира УПЦ.

11:55 К слову, на Крестный ход съехалось много нищих со всей страны. Люди просят помощи на каждом углу.

11:51 В Киеве в обед ожидается 33-34 градуса жары. При этом на маршруте нет цистерн с водой, которые обещали установить. У присутствующих есть свои бутылки с водой.

11:47 На Владимирской горке, где в 13:00 начинается молебен и крестный ход УПЦ, уже довольно много людей. Народ подходит со всех прилегающих улиц.

11:39 С 14:00 в столице нужно использовать рекомендуемые маршруты объезда из-за перекрытого движения:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

11:34 Центр Киева уже перекрыт. Крещатик закрыт от автомобилей, как и ряд прилегающих улиц. Вокруг много полиции.

11:33 В молитвенном шествии в Киеве будут участвовать официальные делегации Антиохийской, Сербской церквей, церкви Чешских земель и Словакии, в которые входят как епископы, так и священники с мирянами. Поучаствовать в Крестном ходе в День Крещения Руси в столицу Украины приехала также группа паломников из Черногории.

11:30 Управляющий делами Украинской православной Церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сказал, что Крестный ход посвящен идее верности православию. Он подчеркнул, что в условиях церковного раскола в Украине "сохранить верность православию" - особенно трудная задача, "поскольку церковный раскол взошел урожаем вражды, конфликтов и различных планов по уничтожению канонического православия".

"Более того, на данном этапе этим расколом пытаются подменить настоящую Украинскую православную церковь, забывая о том, что невозможно заменить чистую воду грязной без ущерба для духовного здоровья целого народа", - сказал он.

Митрополит напомнил историю, когда атака на православие была главным оружием тех сил, которые пытались "размыть идентичность" народа, поработить его "не только внешне, но и на внутреннем уровне". "Фактически, речь шла не только о духовном, но и политическом, культурном и так далее перекодировании сознания украинского народа", - подчеркнул Антоний.

Особую тревогу у представителя УПЦ вызывает позиция Константинопольского патриархата, который, по его словам, по ряду вопросов "формирует свою версию православия", впадая в "откровенную ересь".

"На фоне этих <...> шагов Фанара возникает закономерный вопрос - а куда заведет украинских православных верующих Константинопольский патриархат, если он по многим моментам уже открыто отрицает основы православной веры? Уверен, что все понимают риторичность этого вопроса и то, почему идея верности святому православию является сейчас столь актуальной", - заявил Антоний.

11:29 Как сказано в сообщении МВД в Facebook, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы с целью предупреждения правонарушений. За порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехническая служба, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы.

11:00 26 июля на телеканале "Перший Незалежний" стартовал масштабный трехдневный марафон, посвященный празднованию Дня Крещения Руси. Команда телеканала проведет праздничный эфир, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.