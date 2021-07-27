Во вторник, 27 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Пател представят официальный план борьбы с преступностью в королевстве. Возможно в Великобритании появятся участковые уполномоченные полиции.

Об этом сообщает Radiosputnik.

Отметим, участковый уполномоченный полиции - это полицейский, который защищает права граждан, которые проживают на соответствующем административно-территориальном участке, или тех, кто пострадал от преступлений на этой территории.

В России участковые - должности среднего начальствующего состава и старшего начальствующего состава (старшие участковые уполномоченные полиции) органов внутренних дел.

Напомним, в Киеве участковые офицеры полиции требовали взятку от родственников девушки, которую задержали с наркотиками. Участковому офицеру объявили подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

Также "Страна" сообщала, что в селе Киевской области мужчина во время беседы ударил участкового в лицо отверткой. Пострадавшего полицейского с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу.

Ранее мы писали, что в Николаеве двое пьяных участковых подрались с посетителями кафе.