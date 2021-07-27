В результате крушения частного самолета в аэропорту Трако-Тахо, что в штата Калифорния, погибли все, кто находился на борту.

Об этом сообщает "ABC10".

Самолет совершал последний заход на посадку в аэропорту Траки-Тахо, однако не смог приземлиться и упал в лесу недалеко от аэропорта на Рейнольдс-Уэй.

Пока не известно, сколько человек находилось на борту самолета в момент катастрофы.

Как заявляют власти, в самолет могут поместиться около 14 пассажиров и два члена экипажа. По данным Bombardier Aircraft Inc., авиалайнер CL 600 рассчитан на перевозку 11 пассажиров и двух членов экипажа. Максимальная вместимость - 18 человек.

Полиция Траки сообщает, что в результате аварии люди на земле не пострадали.

По данным издания, это вторая авиакатастрофа в районе Траки за последние месяцы. 15 июня Cirrus SR20 упал вскоре после вылета из аэропорта Траки Тахо. Один из пилотов погиб на месте происшествия, а другой был доставлен вертолетом в региональный медицинский центр в штате Невада.

Напомним, по данным полиции, авиакрушение произошло во вторник, 27 июля, когда самолет готовился заходу на взлетно-посадочную полосу. В результате падения самолета произошло возгорание леса возле поля для гольфа в Траки-Тахо. Как сообщили спасатели, пожар быстро локализовали.

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