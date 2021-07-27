Жители Киевской и Харьковской областей наладили схему продажи детей за границу. За "ребенка под ключ" они просили по 60 тысяч долларов.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

Механизм, по информации спецслужбы, существовал в рамках якобы программы суррогатного материнства. В состав преступной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми

Напомним, этой весной в Одесской области правоохранители Украины совместно с французскими коллегами разоблачили канал торговли людьми, жертвами которого стало более 100 человек. Преступники предлагали жертвам поехать в путешествие, а потом отбирали у них паспорта и принуждали к противоправной деятельности.

Также мы писали о том, что 26-летний уроженец Луганской области вербовал в Украине девушек по заказу европейского порнорежиссера, который эксплуатировал пострадавших. Девушки не могли вернуться на родину из-за долгов.