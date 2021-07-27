Украинка Анна Лысенко успешно стартовала на Олимпийских играх в Токио на женском турнире по боксу в категории до 69 килограмм. Она победила Умаиму Белахбиб из Марокко и выиграла все пять раундов со счетом 10:9. Это первая победа на Олимпиаде в женском турнире по боксу в истории независимой Украины.

Об этом сообщает "Федерация бокса Украины" на своей странице в Instagram.

"Украинка Анна Лысенко только получила яркую победу в своем дебютном противостоянии на Олимпийских играх в Токио! Наша спортсменка одолела в 1/8 финала Умай Бель Ахбиб из Марокко! Есть выход в четвертьфинал! Браво! Так и держать, Аня! Гордимся!", - говорится в сообщении.

Напомним, представители сборной Украины уже выбороли две медали для нашей команды на Олимпиаде в Токио. Первой призеркой стала 20-летняя Дарья Белодед. Молодая дзюдоистка победила израильскую спортсменку Ширу Ришони в борьбе за бронзу.

Вторую бронзовую медаль в зачет сборной принес 36-летний Игорь Рейзлин. Он обставил итальянца Андреа Сантарелли по фехтованию. И пока эти спортсмены на слуху у всей планеты.

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