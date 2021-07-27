Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний, чтобы комбинировать однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" и препарат англо-шведской компании AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на российский реестр лекарственных средств сообщает "TACС" во вторник, 27 июля.

Испытания I-II фазы начались днем ранее и продлятся до 2 марта 2022 года. Их целью является "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов" для профилактики новых типов коронавируса. Испытания пройдут в пяти медицинских организациях: на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси". Кроме того, в качестве разработчика привлечена фирма IQVA RDS GmbH в Москве.

В испытаниях поучаствуют 150 человек.

Ранее мы рассказывали, что ученые назвали вакцины, которые дают высокий уровень защиты от коронавируса при их смешивании. Среди них, AstraZeneca и Pfizer.

Также сообщали, что в Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин.