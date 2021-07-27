Планету продолжают cотрясать невиданные природные катаклизмы. Наводнения, жара, смерчи, засуха все чаще происходят по всему миру.

В середине июля на Германию обрушился масштабный потоп, разворотивший полстраны и убивший сотни человек. А на минувших выходных затопило Лондон.

Одной из причин участившихся бедствий называют изменение климата, глобальное потепление и даже астрономические явления, а эксперты готовят к тому, что экстремальные ливни, потопы и пекло могут стать привычным явлением. И, несмотря выделяемые миллиарды под программы на борьбу с изменением климата, ситуация остается угрожающей, зато эту тему активно эксплуатируют политики и чиновники по всему миру в своих интересах.

"Страна" узнала, что пишут в мире о причинах непогоды и чего ждать дальше.

"Ученые ошеломлены"

Эксперты сходятся во мнении: нынешние потопы и другие катаклизмы - из ряда вон выходящее явление, которое мало кто мог предвидеть.

"Смертельные наводнения в Европе ошеломили ученых", - пишет журнал Science.

Под 50 градусов - температура, которая ни у кого не ассоциировалась с Канадой до этого лета. В Индии сезон муссонов принёс проливные дожди невероятной силы, повлёкшие за собой смертоносные грязевые оползни. На Мадагаскаре люди страдают от голода после многолетней засухи. Все это произошло за первую половину этого лета.

"Эксперты по климату отчасти винят в происходящем глобальное потепление и призывают мировые державы сделать всё для сокращения вредных выбросов в атмосферу. В противном случае свирепые природные явления станут ещё более частыми", - сообщает France 24.

С 1900 года средняя температура на Земле увеличилась на 1,2 градуса по Цельсию, и глобальное потепление продолжается. По словам учёных, мировые державы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить повышения температуры к концу века более чем на два градуса по Цельсию.

"Мы видим всё больше и больше беспрецедентных и неожиданных явлений. Это означает, что мы должны готовиться к другим, невиданным ранее, природным катаклизмам", - сказала в интервью France 24 эксперт по климату Соня Сеневиратне.

Если сегодняшний подход и уровень загрязнения окружающей среды будут сохраняться, температура может повыситься примерно на четыре градуса. Это создаст предпосылки для возникновения новых свирепых погодных явлений и радикальных изменений на планете.

"Гулять летом на улице, заниматься спортом на свежем воздухе в некоторых регионах мира может стать невозможным. Если мы не снизим выбросы до значений, предусмотренных Парижским соглашением, мы столкнёмся с этим лицом к лицу", - предупреждает эксперт Жан Жузель.

Парижское соглашение ряд стран подписал шесть лет назад, обязавшись снизить вредные выбросы, однако многие из них ещё даже не ввели в действие политику, которую обещали проводить.

"Европейские ученые пытаются понять, как такой ущерб мог произойти в одних из самых богатых и наиболее технологически развитых стран мира, несмотря на крупные инвестиции в прогнозирование и подготовку к наводнениям, вызванные предыдущими наводнениями", - пишет Science.

При чем здесь Луна

Помимо вредных выбросов в атмосферу, есть и другие причины, которые от нас не зависят, как, например, астрономческие явления.

Учёные NASA, как сообщает Welt, предупреждают о новых масштабных наводнениях уже в следующем десятилетии.

В качестве причины исследователи называют не только глобальное потепление. По их мнению, значительную роль играют и колебания орбиты Луны, которые оказывают влияние на приливы и отливы на Земле.

В будущем повышение уровня моря станет жизненно важной проблемой для многих прибрежных районов. Согласно общепринятым прогнозам, к 2100 году уровень Мирового океана может повыситься более чем на метр. Как предостерегает исследование NASA, катастрофические наводнения могут начаться на много десятилетий раньше - в 2030-х годах. И не только из-за глобального потепления.

"В ближайшие десятилетия, по мере того как уровень моря продолжит повышаться по всему земному шару из-за глобального потепления, совокупность повышения уровня моря, глобального потепления, а затем и естественных причин изменчивости океана, то есть причин естественных подъёмов и падений уровня моря в океане, приведёт к затоплению прибрежных районов", - прогнозирует учёный NASA Мэн Хэмлингтон.

По его мнению, люди уже лет через десять станут свидетелями наводнений нового масштаба, с которыми нам придётся жить, к которым придётся приспосабливаться и с которыми придётся справляться, чтобы вести нормальную жизнь.



Ханна Клок, профессор гидрологии из Университета Рединга в Великобритании, сказала CNN, что "мощные внезапные летние ливни - это именно то, что мы ожидаем в климате, подверженном стремительному потеплению".

Этим летом в США было установлено так много рекордов, что они перестали попадать в новости, заявил Дэниел Суэйн, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По его словам, это происходит и в других странах, хотя СМИ уделяют этому меньше внимания.

"США часто оказываются в центре внимания, но мы также были свидетелями необычайной жары в северной Европе и Сибири. Это не локализованное странное событие, это определенно часть внутренне связанной глобальной модели", - заявил Суэйн.

Не хватает эффективных систем предупреждения и эвакуации

В Европе подобные события вскоре станут обычным явлением, считает Шон Харриган, ученый из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. По его словам, существует четкая тенденция к увеличению количества осадков в северной Европе за последние 50 лет, тогда как в южной Европе уменьшение количества осадков и увеличение испарения привели к сокращению речных паводков.

У крупных медленных штормов, которые могут "застаиваться" на определенной территории, есть больше времени, чтобы сбросить воду на сушу, сказал Харриган.

"Таким образом, эти атмосферные условия являются условием для более интенсивных и обширных в пространственном отношении наводнений в будущем", - сказал он.

Чем интенсивнее глобальное потепление, тем больше осадков. Когда атмосфера теплее, в ней содержится больше водяного пара. Это приводит к более сильным дождям. Такое мнение в интервью Times высказал Фридерике Отто, заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета.

В целом, по мнению ученых, повышение средней глобальной температуры делает более вероятными обильные дожди.

Снижение выбросов имеет решающее значение для замедления изменения климата, сказал Стефан Рамсторф, океанограф и ученый-климатолог из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

Как пишет Guardian, ученым требуется больше времени, чтобы оценить, в какой степени выбросы повысили вероятность штормов, но рекордные по силе ливни вписываются в глобальные тенденции.

Другие исследователи заявили, что большое количество погибших свидетельствует о том, что в районах не хватает эффективных систем предупреждения и эвакуации, чтобы справиться с экстремальными погодными явлениями.

"Дождь не означает катастрофу, - сказал Рамсторф. - Что действительно беспокоит, так это количество погибших. Это тревожный сигнал".

По мнению Ханны Клок, немецкого профессора гидрологии, Германии плохо подготовилась к потопу. Именно "монументальный сбой системы", считает она, привел к одному из самых смертоносных стихийных бедствий в Германии за шесть десятилетий.

"Тот факт, что люди не эвакуировались и не получали предупреждения, говорит о том, что что-то идет не так", - сказала Клок в интервью Spiegel.

"Ловить углерод"

Александр Чернокульский, сотрудник лаборатории теории климата российского Института физики атмосферы имени Обухова, в интервью журналу "Эксперт" заявил, что для предотвращения природных катастроф нужны прорывные технологии улавливания углерода, выбрасываемого в атмосферу.

"Должны разрабатываться новые практики в почвоведении, в лесоведении. Илон Маск недавно объявил стомиллионный приз тому, кто придумает технологию улавливания углерода. Понятно, что посадить лес - это самое простое, это прямое улавливание углерода, технологии лесоведения ждут бума в ближайшие десять лет. Но и лес —-это не самый простой ответ. Высадили лес, через двадцать-тридцать лет он подрос, потом можно срубить этот лес - и посадить новый. Что делать со срубленным, вот вопрос. Можно строить дома, например небоскребы. Появление деревянных небоскребов в Скандинавии только на слух звучит забавно, но на самом деле это тоже путь изымания из атмосферы углерода таким образом, чтобы он не вернулся обратно. Или складывать эти срубленные леса и потом оберегать от огня. Ведь если просто посадить лес, то через какое-то время он придет в равновесие, а потом еще и сгореть может - и углерод попадет обратно в атмосферу", - поделился Чернокульский мыслями, как очистить атмосферу.

Каждая страна борется с изменениями климата по-своему - и речь идет не только о сокращении выбросов парниковых газов. Старые стоки и нехватка деревьев - проблема, как оказалось, не только Украины, но и западных стран.

"Адаптация к ударам потребует капитального ремонта инфраструктуры Великобритании, охватывающей не только дренажные и водопроводные системы, а также транспорт, чтобы они не были перегружены, как многие в Лондоне были на выходных, но также и сети энергоснабжения и связи. Здания необходимо будет перепроектировать, а места общего пользования - модернизировать, чтобы включить в них более качественные дренажные каналы и ливневые стоки, а более инновационные подходы могут включать в себя пористое покрытие. Эксперты предупредили, что отсутствие зеленых насаждений и растительности, а также мощение многих территорий без учета риска наводнений усугубили проблему во многих городах, в том числе в Лондоне, и также требуют решения", - пишет Guardian.

"При планировании и развитии необходимо учитывать риск наводнений из всех источников - реки, грунтовые воды и ливневые паводки - и соответствующим образом адаптироваться. Неприемлемо продолжать асфальтировать землю и ожидать, что люди будут иметь дело с водой, когда она попадет в их дома", - цитирует издание Джесса Нойманна, гидролога из университета Рединга.

Одна из проблем заключается в том, что ответственность за защиту от наводнений в Соединенном Королевстве разделена между многими органами, при этом централизованный надзор практически отсутствует.

"У Великобритании по-прежнему сложный набор ролей и обязанностей в отношении риска наводнения поверхностными водами. Ведущие местные органы управления наводнениями берут на себя ответственность за управление им, Агентство по окружающей среде - за его картирование, а Метеорологическое бюро - за раннее предупреждение. Это затрудняет понимание общественностью собственного риска и того, что можно сделать", - говорит Лиз Стивенс, доцент кафедры устойчивости к изменению климата в Университете Рединга.

Мэг Хиллиер, председатель комитета и депутат лондонского парламента, сказала Guardian, что наводнения в выходные дни подчеркнули бездействие правительства.

"Это последнее наводнение подчеркивает обеспокоенность комитета по поводу ресурсов, доступных для защиты от наводнений, которые становятся все более частыми", - сказала она.

Как пишет CNN, наводнения в Лондоне стали последним признаком того, что большие города не готовы к изменению климата.

"Эксперты по климату и инфраструктуре годами предупреждали, что Лондон, как и многие другие крупные города, не готов к изменению климата, поскольку большая часть города построена на пойме реки, а викторианская дренажная система неспособна противостоять подобного рода воздействиям сильных дождей", - пишет CNN.

На грани критического порога потепления

В целом звучат пессимистические прогнозы на ближайшее будущее, если ничего не делать.



"Это катастрофическое лето - еще одно предзнаменование того, с чем человечество столкнется в ближайшие десятилетия, если мир не предпримет решительных шагов для защиты экосистем и ограничения использования ископаемого топлива, говорят ученые", - резюмирует Washington Post.

Пока что многим странам не удалось достичь даже скромных целей по сокращению выбросов парниковых газов, пишет издание.

"Ученые неоднократно предупреждали, что планета по-прежнему находится на пути к превышению критического порога потепления в течение десятилетия - изменения, которое ускорит потерю морского льда, исчезновение видов и резкую эскалацию экстремальных погодных явлений. Тем не менее эксперты и активисты считают, что этот момент также предлагает редкую возможность изменить курс - возможно, последнюю такую ​​возможность перед тем, как многие последствия изменения климата станут необратимыми", - пишет Washington Post.

Правительства готовы инвестировать миллиарды в восстановление экономики по мере того, как они выходят из пандемии коронавируса, и то, как эти деньги будут потрачены, может определить, будет ли мир цепляться за свою зависимость от ископаемого топлива или сдвигаться в более экологичном направлении.

"По мере того, как горят леса и тонут города, когда засыхают посевы и умирают люди, этим летом становится все громче, чем когда-либо, вопрос: что потребуется лидерам, чтобы наконец действовать?" - пишет издание.