Предстоятель Украинской Православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с 1033-летием крещения Киевской Руси, которое произошло в 988 году.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", видео обнародовано в Youtube.

"Сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с днем крещения Руси, с днем крещения нашего народа! Когда-то святой князь Владимир окрестил свой народ во имя Святой Живоначальной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Апостол Андрей Первозванный принес на нашу землю весть о Кресте воскресшем и распятом. Святой апостол Андрей возвестил нам, что божественная любовь пришла на землю, воплотилась, и стала такой, как каждый из нас. Божественная любовь спасла человека и подарила человеку вновь потерянный рай. День крещения нашего народа является днем рождения нашего народа, потому что, крестившись, люди познали истинного Бога. Святой князь Владимир молился, когда крестил Русь, молился "Боже великий, создавший небо и землю, посмотри на этот новый народ и дай ему силу, утверди его в православной вере", - сказал он.

При этом Блаженнейший митрополит Онуфрий призвал, чтобы "каждый из нас помнил об этом, что мы являемся потомками святого князя Владимира и по плоти".

"Крещение сделало наш народ величественным, красивым и благородным. Крещение оказало наших людей, превратило их из самолюбов в тех, кто любит Бога. Поэтому я искренне поздравляю всех вас с днем Крещения нашей земли, нашего народа, и желаю, чтобы каждый из нас помнил об этом, что мы являемся потомками святого князя Владимира и по плоти, и по вере. И я желаю, чтобы мы все жили так, чтобы мы были достойными детьми святого князя Владимира, нашего пресвятителя и крестителя. С Крещением Руси! Пусть Бог молитвой святого князя Владимира бережет всех нас", - добавил Онуфрий.

Ранее мы рассказывали, днем ранее на канале "Перший Незалежний" стартовал трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси.

Также сообщали, что 27 июля в центре столицы перекроют движение из-за мер по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.