Российский пловец Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для РФ золотую медаль на Олимпийских играх в Токио на стометровке на спине. При этом он заявил, что организаторы не разрешили ему выйти на награждение в маске, на которой изображен кот.

Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости-Спорт" во вторник, 27 июля.

"Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали "извините, нельзя". Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", - заявил спортсмен.

Евгений Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады на Играх в Атланте в 1996 году.

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